Shinto Paint öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shinto Paint äußerte sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 4,21 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,01 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shinto Paint einen Umsatz von 5,97 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at