Shinto Paint öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shinto Paint hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Shinto Paint hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,64 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shinto Paint im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,62 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at