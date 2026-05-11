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11.05.2026 06:31:29
SHINTO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SHINTO präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 71,59 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SHINTO -6,550 JPY je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SHINTO in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 965,4 Millionen JPY im Vergleich zu 1,08 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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