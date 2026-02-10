SHINTO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SHINTO gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SHINTO ein Ergebnis je Aktie von 43,14 JPY vermeldet.

Mit einem Umsatz von 1,13 Milliarden JPY, gegenüber 1,24 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,76 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at