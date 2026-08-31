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31.08.2026 06:31:29
Shinva Medical Instrument vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Shinva Medical Instrument gab am 29.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,27 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 CNY je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Shinva Medical Instrument mit einem Umsatz von insgesamt 2,91 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 17,07 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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