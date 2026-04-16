SHINWA ART AUCTION: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SHINWA ART AUCTION hat am 13.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,96 JPY gegenüber -15,370 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44,16 Prozent auf 391,9 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 271,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at