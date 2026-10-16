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16.10.2026 06:31:29
SHINWA ART AUCTION hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
SHINWA ART AUCTION hat am 15.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 16,96 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -20,670 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 188,6 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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