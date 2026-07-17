17.07.2026 06:31:29

SHINWA ART AUCTION legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SHINWA ART AUCTION hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,71 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -15,520 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 579,5 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 427,3 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 21,510 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte SHINWA ART AUCTION ein Ergebnis je Aktie von -13,240 JPY vermeldet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 23,69 Prozent auf 2,07 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,58 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at

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