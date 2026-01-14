|
14.01.2026 06:31:28
SHINWA ART AUCTION präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SHINWA ART AUCTION hat am 13.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,59 JPY. Im Vorjahresquartal waren 14,53 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 45,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 399,4 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 734,7 Millionen JPY umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
