Shinwa: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shinwa hat am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 32,32 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,38 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4,50 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at