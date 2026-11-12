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12.11.2026 06:31:28
Shinwa hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Shinwa veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 26,92 JPY, nach 32,32 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde auf 5,49 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,38 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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