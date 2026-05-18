Shinwa-holdings informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shinwa-holdings veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 35,68 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shinwa-holdings noch ein Gewinn pro Aktie von 47,84 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shinwa-holdings in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,72 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,65 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 99,56 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shinwa-holdings 136,48 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,07 Prozent auf 6,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at