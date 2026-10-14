Shinwa mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shinwa hat am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 30,82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 46,88 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,19 Prozent auf 19,30 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 21,74 Milliarden JPY gelegen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 243,80 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 247,22 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 87,51 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Shinwa einen Umsatz von 86,15 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at