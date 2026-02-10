Shinwa: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shinwa veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 58,63 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 24,25 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5,49 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,30 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at