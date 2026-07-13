Shinwa stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shinwa hat am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 59,84 JPY gegenüber 76,48 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Shinwa 23,44 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at