14.01.2026 06:31:28
Shinwa stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shinwa stellte am 13.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 60,52 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 47,56 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Shinwa mit einem Umsatz von insgesamt 19,72 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,34 Prozent gesteigert.
