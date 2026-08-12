Shinwa stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shinwa stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 41,33 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 32,07 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Shinwa im vergangenen Quartal 4,94 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shinwa 4,52 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at