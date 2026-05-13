Shinwa veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shinwa äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,22 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shinwa 7,73 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Milliarden JPY – ein Plus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shinwa 4,66 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 126,24 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 70,17 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 15,06 Prozent auf 20,14 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 17,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at