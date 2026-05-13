|
13.05.2026 06:31:29
Shinwa veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Shinwa äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,22 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shinwa 7,73 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Milliarden JPY – ein Plus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shinwa 4,66 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 126,24 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 70,17 JPY erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 15,06 Prozent auf 20,14 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 17,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- Dow zum Handelsende leichter - Techwerte mit neuen Rekorden -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegte, legten die Techwerte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.