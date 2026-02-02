Shinyei Kaisha legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shinyei Kaisha hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 95,30 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shinyei Kaisha noch ein Gewinn pro Aktie von 123,14 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,34 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shinyei Kaisha einen Umsatz von 10,44 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at