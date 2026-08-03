Shinyei Kaisha legte Quartalsergebnis vor

Shinyei Kaisha lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7,22 JPY. Im Vorjahresquartal waren 190,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,23 Prozent auf 10,74 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at