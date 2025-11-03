Shinyei Kaisha: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shinyei Kaisha hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 83,00 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shinyei Kaisha 48,45 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,80 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 9,82 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at