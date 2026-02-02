Shionogi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shionogi präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 958,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 785,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at