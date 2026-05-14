Shionogi hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shionogi hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 55,16 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 43,06 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Shionogi im vergangenen Quartal 138,99 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shionogi 104,67 Milliarden JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 241,11 JPY, nach 200,36 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 14,01 Prozent auf 499,68 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 438,27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at