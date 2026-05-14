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14.05.2026 06:31:29
Shionogi informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shionogi hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 885,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 686,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,800 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,32 Milliarden USD – ein Plus von 15,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Shionogi 2,87 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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