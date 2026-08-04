Shionogi informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shionogi hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 114,81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 46,26 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Shionogi mit einem Umsatz von insgesamt 163,31 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 63,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at