Shionogi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shionogi ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shionogi die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 51,93 JPY gegenüber 61,72 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,75 Prozent zurück. Hier wurden 113,18 Milliarden JPY gegenüber 116,38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 48,06 JPY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 110,46 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at