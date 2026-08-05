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05.08.2026 06:31:29
Shionogi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Shionogi hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Shionogi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 1,02 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 48,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 690,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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