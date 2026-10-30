Shionogi: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shionogi hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 25,66 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 51,93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 65,28 Prozent auf 187,07 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 113,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at