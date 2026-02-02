Shionogi stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shionogi stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 87,76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 59,56 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 147,72 Milliarden JPY – ein Plus von 23,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shionogi 119,63 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at