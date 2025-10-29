Shionogi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shionogi präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Shionogi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,210 USD je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 767,5 Millionen USD, gegenüber 779,9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,59 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at