SHIP HEALTHCARE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SHIP HEALTHCARE äußerte sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 36,46 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SHIP HEALTHCARE 26,22 JPY je Aktie eingenommen.

SHIP HEALTHCARE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 170,08 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 154,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at