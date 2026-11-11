SHIP HEALTHCARE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SHIP HEALTHCARE veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 44,33 JPY. Im letzten Jahr hatte SHIP HEALTHCARE einen Gewinn von 36,46 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 185,85 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 170,08 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at