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10.08.2026 06:31:29
SHIP HEALTHCARE präsentierte Quartalsergebnisse
SHIP HEALTHCARE hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 22,74 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 21,54 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 176,36 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 163,31 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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