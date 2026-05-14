SHIP HEALTHCARE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SHIP HEALTHCARE hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 43,49 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 48,86 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 195,75 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,96 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 144,19 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 160,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 718,16 Milliarden JPY gegenüber 678,23 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at