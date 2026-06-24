Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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24.06.2026 03:29:17
Ship insurers set for major claims from Iran War, Allianz says
Vessels and cargo with a US$125 billion combined value were trapped in the Persian Gulf as of Jun 15, insurer estimatesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Allianz
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07:00
|Allianz: $125 billion in vessel and cargo value awaits passage from the Persian Gulf (EQS Group)
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23.06.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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23.06.26
|EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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22.06.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
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22.06.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
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22.06.26
|Gewinne in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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22.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
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22.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
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|15.06.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.05.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Allianz Underweight
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|30.01.26
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|Barclays Capital
|14.05.26
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|13.05.26
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|13.05.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
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