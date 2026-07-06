Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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06.07.2026 06:00:13
Shipowners turn to dirty fossil fuels and nuclear power as green hopes sail away
Deeply divided industry fractures into several camps backing different technologies and fuelsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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