Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
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15.06.2026 13:49:24
Shipping Firms, Awaiting Details, Are Cautious of U.S.-Iran Deal
Shipowners welcomed the agreement to reopen the Strait of Hormuz, but said they would need more security guarantees before resuming transits.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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