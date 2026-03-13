Something Holdings Aktie

Something Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: JP3322960000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.03.2026 22:01:04

Shipping Giant Surges 80% as a $14 Million Sell Signals Something Investors Should Probably Watch

On February 17, 2026, Hartree Partners disclosed in a Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold 254,101 shares of Teekay Tankers (NYSE:TNK), an estimated $14.27 million transaction based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Hartree Partners reduced its stake in Teekay Tankers by 254,101 shares during the fourth quarter. The estimated value of shares sold was $14.27 million, calculated using the average closing price for the quarter. The quarter-end position value fell by $12.42 million, a figure that reflects both the sale and stock price fluctuations.Teekay Tankers Ltd. operates a significant fleet of oil tankers, serving global energy supply chains with a focus on reliability and operational efficiency. The company's strategy emphasizes scale and technical expertise in marine logistics, positioning it as a key partner for major oil industry participants. Strong revenue growth and consistent profitability underscore its competitive standing in the marine transportation sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Something Holdings. Co Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu Something Holdings. Co Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs 42,63 -1,34% Shipping Corporation of India Land and Assets Limited Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:19 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen