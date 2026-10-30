Shipping hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shipping präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,25 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shipping noch ein Gewinn pro Aktie von 0,090 INR in den Büchern gestanden.

Shipping hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76,7 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 61,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at