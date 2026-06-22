Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
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22.06.2026 02:34:25
Shipping slows after Iran says it has again shut the Strait of Hormuz
Five vessels passed through the strait on Sunday, from 26 ships a day earlierWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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