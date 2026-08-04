Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie

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ISIN: INE0PB301013

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04.08.2026 05:09:29

Shipping traffic at key Gulf waterways little changed on uncertain US-Iran peace talks

Passage through the Bab el-Mandeb strait was steady on Monday while the transits via the Strait of Hormuz fell by one countWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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