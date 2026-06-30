Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
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30.06.2026 11:26:06
Shipping Traffic in Strait of Hormuz Picks Up Again
Vessels stranded for months have started moving in larger numbers, but many pulled back over the weekend after Iran and the U.S. exchanged attacks.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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