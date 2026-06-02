Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
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02.06.2026 17:02:38
Shipping tycoon prefers $200,000 fee to cross Strait of Hormuz to ‘this hassle’
Paying a toll would be better than strategic waterway remaining closed, says billionaire football club ownerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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