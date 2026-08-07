Shipping vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shipping stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,30 INR. Im letzten Jahr hatte Shipping einen Gewinn von 0,310 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 78,6 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 57,1 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at