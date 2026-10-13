Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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13.10.2026 14:04:22
Ships in Hormuz strait hit by worst spate of attacks since start of war
Twenty-four tankers and other vessels targeted by Iran in two weeks, including six on Sunday aloneWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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