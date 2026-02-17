Shira Real Estate Development Investments: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shira Real Estate Development Investments gab am 15.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 JOD gegenüber -0,030 JOD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,30 Prozent auf 0,9 Millionen JOD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,9 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,080 JOD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shira Real Estate Development Investments -0,100 JOD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,12 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 6,66 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at