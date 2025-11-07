Shirai Electronics Industrial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shirai Electronics Industrial hat sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,35 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shirai Electronics Industrial 38,94 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 6,77 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 10,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shirai Electronics Industrial 7,54 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at