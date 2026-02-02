Shirai Electronics Industrial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shirai Electronics Industrial hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 31,72 JPY gegenüber 29,18 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 7,57 Milliarden JPY gegenüber 6,45 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at