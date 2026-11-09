Shirai Electronics Industrial präsentierte Quartalsergebnisse

Shirai Electronics Industrial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 21,64 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 24,35 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,25 Prozent auf 8,00 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at