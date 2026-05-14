Shirai Electronics Industrial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shirai Electronics Industrial hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 45,47 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,21 Prozent auf 7,87 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 87,47 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 137,57 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 29,12 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 29,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at